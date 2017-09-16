أيمن سعد: الأهلي بطل ألعاب الماء في مصر.. وأحمد أكرم على الطريق الصحيح

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قال أيمن سعد، مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي لألعاب الماء،والمرشح على منصب رئيس اتحاد السباحة إن الألعاب المائية خلال الفترة الماضية كان يوجد بها أزمة بسبب اللوائح المالية، وتم إعدادها بشكل جديد لتسمح بعودة مدربي النادي الأهلي مرة أخرى والاستعانة بخبرات اجنبية.

وأضاف سعد، خلال تصريحاته على قناة الأهلي، أنه بمجرد أن طلبه مجلس إدارة النادي الأهلي خلال عمله بالإمارات وافق على الفور خاصة بعد الحاجة إلى حالة التوازن في أجهزة ألعاب الماء، مشيرًا إلى أن العمل في النادي الأهلي شرف كبير لأي شخص.

وأشار إلى أن النادي الأهلي كان دائمًا بطل ألعاب الماء في مصر، وتم إعادة وضعها على الطريق الصحيح بعد سلسلة من الخسائر المتتالية.

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وأكد مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي لألعاب الماء، إن السباح أحمد أكرم لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، من السباحين الذين لهم قدر كبير، والذين يؤدون بجدية على الطريق الصحيح.

واضاف سعد، خلال تصريحاته على قناة الأهلي، أن أحمد اكرم يتدرب حاليا في امريكا تحت إشراف مدرب أمريكي، ومن المنتظر أن يصل لنهائيات أوليمبياد في 2020، بالإضافة إلى السباح علي خلف الله الذين من المتوقع لهم المشاركة في نهائي الأولمبياد في طوكيو 2020.