وصول بطاقة شيخ موكورو للنادي المصري

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وصلت البطاقة المؤقتة الخاصة باللاعب شيخ موكورو مهاجم نادي المصري الجديد وكان النادي قد تقدم بطلب للفيفا من أجل الحصول على بطاقة مؤقتة حتى يتسنى له المشاركة مع الفريق، لحين حل أزمته مع نادي الهلال الأبيض السوداني.

وكان النادي المصري أعلن من قبل أن موقف النادي في التعاقد مع اللاعب قانوني بعد انتهاء فترة تعاقد مع نادي هلال الأبيض السوداني وبذلك يحق للاعب المشاركة مع النادي المصري بداية من مباراة الزمالك المقبلة.

وينتظر أن يلاقي نادي المصري نظيرة الزمالك يوم الجمعة المقبل في إطار الجولة الثالثة في الدوري المصري