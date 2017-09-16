أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

وصول بطاقة شيخ موكورو للنادي المصري

Google+ Print
وصول بطاقة شيخ موكورو للنادي المصري وصول بطاقة شيخ موكورو للنادي المصري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصلت البطاقة المؤقتة الخاصة باللاعب شيخ موكورو مهاجم نادي المصري الجديد وكان النادي قد تقدم بطلب للفيفا من أجل الحصول على بطاقة مؤقتة حتى يتسنى له المشاركة مع الفريق، لحين حل أزمته مع نادي الهلال الأبيض السوداني.

وكان النادي المصري أعلن من قبل أن موقف النادي في التعاقد مع اللاعب قانوني بعد انتهاء فترة تعاقد مع نادي هلال الأبيض السوداني وبذلك يحق للاعب المشاركة مع النادي المصري بداية من مباراة المقبلة.

وينتظر أن يلاقي نادي المصري نظيرة الزمالك يوم الجمعة المقبل في إطار الجولة الثالثة في الدوري المصري

شاهد أيضا

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان