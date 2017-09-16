الإسماعيلي يدخل معسكر مغلق استعدادًا للمقاولون العرب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

دخل فريق الإسماعيلي معسكر مغلق بفندق النادى استعدادًا لمواجهة فريق المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية فى الـ5:30 مساءاً، ضمن منافسات الأسبوع الثانى من مسابقة الدورة العام.

واختار الجهاز الفنى للفريق بقيادة سبستيان ديسابر 21 لاعبًا للدخول بالمعسكر.

شاهد أيضا

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد مجدي.

خط الدفاع: بهاء مجدي - محمد هاشم - ريتشارد بافور - محمود متولى - باهر المحمدي - محمد أبوالمجد "بوشا".

خط الوسط: حسني عبدربه - عماد حمدي - محمد فتحي - عمر جمال - كريم بامبو - إبراهيم حسن - عبدالرحمن مجدي - محمد صادق - وجيه عبدالحكيم - عمر الوحش - كاجو.

خط الهجوم: كمارا - كالديرون.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي حقق فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندرى برباعية مقابل هدفين فى مباراته الافتتاحية بالدورى.