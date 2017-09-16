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الإسماعيلي يدخل معسكر مغلق استعدادًا للمقاولون العرب

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الإسماعيلي يدخل معسكر مغلق استعدادًا للمقاولون العرب الإسماعيلي يدخل معسكر مغلق استعدادًا للمقاولون العرب

التحرير

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دخل فريق الإسماعيلي معسكر مغلق بفندق النادى استعدادًا لمواجهة فريق المقاولون العرب فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية فى الـ5:30 مساءاً، ضمن منافسات الأسبوع الثانى من مسابقة الدورة العام.

 واختار الجهاز الفنى للفريق بقيادة سبستيان ديسابر 21 لاعبًا للدخول بالمعسكر.

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وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد مجدي.

خط الدفاع: بهاء مجدي - محمد هاشم - ريتشارد بافور - محمود متولى - باهر المحمدي - محمد أبوالمجد "بوشا".

خط الوسط: حسني عبدربه - عماد حمدي - محمد فتحي - عمر جمال - كريم بامبو - إبراهيم حسن - عبدالرحمن مجدي - محمد صادق - وجيه عبدالحكيم - عمر الوحش - كاجو.

خط الهجوم: كمارا - كالديرون.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي حقق فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندرى برباعية مقابل هدفين فى مباراته الافتتاحية بالدورى.

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التحرير

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