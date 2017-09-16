بالصور.. جلسة التصوير الرئيسية لمتسابقات ملكة جمال مصر

كتبت- هاجر حاتم:

خضعت المتسابقات على لقب ملكة جمال مصر لجلسة تصوير رسمية، بعدسة المصور محمود عاشور، وكانت الجلسة خلال البرنامج الأول لرحلة المتنافسات على اللقب الذي أقيم بمحافظة الاسكندرية.

ظهرت الفتيات بفساتين قصيرة وبسيطة اختلفت ألوانها بما يناسب كل متسابقة، وحازت على إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه من المتوقع أن يقام الحفل الختامي لتتويج ملكة جمال مصر لهذا العام، يوم 24 سبتمبر الجاري، وسيشهد الحفل حضور العديد من نجوم الفن والمجتمع.