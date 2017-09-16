بعد تناولهما وجبة فاسدة.. مصرع طفل وتسمم شقيقتيه في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

لقيت طفل من قرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية مصرعه وأصيبت شقيقتيه بالتسمم عقب تناولهما وجبة غداء فاسدة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنزلة بورود إشارة من مستشفى المنزلة المركزي بوصول: "نيرة. ط " 14سنة - طالبة، وشقيقيها "ندى. ط" 9سنوات - طالبة، و"محمد. ط" 5 سنوات، يقيمون بقرية العزيزة، مصابون بإعياء وقيئ (ادعاء تناول طعام فاسد)، وتوفي الثالث عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال عمهم وزوجة والدهم أفادا بأنه عقب تناول الأطفال وجبة الغداء بالمنزل شعروا بحالة إعياء وتم نقلهم إلى المستشفى ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، وأضافا أن والدهم متواجد حاليًا خارج البلاد.

وأكد تقرير مفتش الصحة وجود شحوب بوجه الطفل المتوفي وزرقة بالشفتين والأطراف ولا توجد ثمة إصابات ظاهرة ولايمكن الجزم بسبب الوفاة.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 5116/2017 إداري المركز، للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.​