مجلس الأمن: إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا جديدًا "خطوة استفزازية"

نيويورك - (أ ف ب):

أعرب مجلس الأمن الدولي - في بيان صدر باجماع أعضائه في ختام اجتماع طارئ، الجمعة، - عن إدانته الشديدة" لاطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا فوق اليابان، معتبرا هذه الخطوة "استفزازية للغاية".

وطالب المجلس في بيانه النظام الكوري الشمالي بـ"التوقف فورا" عن هذه "الافعال الفاضحة"، مؤكدا ان "هذه الافعال لا تهدد المنطقة فحسب بل جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة".

ولكن البيان الذي ايده جميع اعضاء المجلس، بمن فيهم الصين، الدائمة العضوية، لم يتضمن اي تهديد بفرض مزيد من العقوبات على النظام الستاليني.

واتى بيان المجلس بعد ساعات على اطلاق كوريا الشمالية صباح الجمعة صاروخا بالستيا عبر فوق اليابان مسافة غير مسبوقة على ما يبدو قبل ان يسقط في البحر.

وأطلق الصاروخ من موقع قريب من بيونغ يانغ بعد أقل من أسبوع على إقرار مجلس الأمن الدولي مجموعة ثامنة من العقوبات على النظام الستاليني سعيا لحمله على التخلي عن برامجه العسكرية المحظورة.

وجرت عملية الإطلاق الجديدة بعد أيام على سادس تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية وكانت الأقوى حتى الآن، وأعلنت أنها فجرت خلالها قنبلة هيدروجينية يمكن استخدامها رأسا حربيا لصاروخ بالستي.

وبحسب قيادة العمليات العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ (باكوم) فقد اطلقت بيونغ يانغ صاروخا متوسط المدى لم يهدد البر الأميركي ولا جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ، حيث تقيم واشنطن منشآت عسكرية استراتيجية.

أما وزارة الدفاع الكورية الجنوبية فقالت ان الصاروخ عبر على الأرجح مسافة 3700 كيلومترا على ارتفاع اقصاه 770 كيلومترا، قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.