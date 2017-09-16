أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مجلس الأمن: إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا جديدًا "خطوة استفزازية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجلس الأمن: إطلاق صاروخًا جديدًا "خطوة استفزازية"

12:01 ص السبت 16 سبتمبر 2017

مجلس الأمن الدولي

نيويورك - (أ ف ب):

أعرب مجلس الأمن الدولي - في بيان صدر باجماع أعضائه في ختام اجتماع طارئ، الجمعة، - عن إدانته الشديدة" لاطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا جديدا فوق اليابان، معتبرا هذه الخطوة "استفزازية للغاية".

وطالب المجلس في بيانه النظام الكوري الشمالي بـ"التوقف فورا" عن هذه "الافعال الفاضحة"، مؤكدا ان "هذه الافعال لا تهدد المنطقة فحسب بل جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة".

ولكن البيان الذي ايده جميع اعضاء المجلس، بمن فيهم الصين، الدائمة العضوية، لم يتضمن اي تهديد بفرض مزيد من العقوبات على النظام الستاليني.

واتى بيان المجلس بعد ساعات على اطلاق كوريا الشمالية صباح الجمعة صاروخا بالستيا عبر فوق اليابان مسافة غير مسبوقة على ما يبدو قبل ان يسقط في البحر.

وأطلق الصاروخ من موقع قريب من بيونغ يانغ بعد أقل من أسبوع على إقرار مجلس الأمن الدولي مجموعة ثامنة من العقوبات على النظام الستاليني سعيا لحمله على التخلي عن برامجه العسكرية المحظورة.

وجرت عملية الإطلاق الجديدة بعد أيام على سادس تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية وكانت الأقوى حتى الآن، وأعلنت أنها فجرت خلالها قنبلة هيدروجينية يمكن استخدامها رأسا حربيا لصاروخ بالستي.

وبحسب قيادة العمليات العسكرية الأمريكية في المحيط الهادئ (باكوم) فقد اطلقت بيونغ يانغ صاروخا متوسط المدى لم يهدد البر الأميركي ولا جزيرة غوام الأميركية في المحيط الهادئ، حيث تقيم واشنطن منشآت عسكرية استراتيجية.

أما وزارة الدفاع الكورية الجنوبية فقالت ان الصاروخ عبر على الأرجح مسافة 3700 كيلومترا على ارتفاع اقصاه 770 كيلومترا، قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: قضية كوريا الشمالية أولويتنا القصوى

    أخبار

  • مسئول كوري شمالي: سنتحدى العقوبات الدولية

    أخبار

  • منظمات الإغاثة لا تصل بشكل كامل إلى مناطق ميانمار المضطربة

    أخبار

  • أمين عام الأمم المتحدة: إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا جديدًا "انتهاك

    أخبار

إعلان

d78b1fdede.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً