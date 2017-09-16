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الولايات المتحدة تدعو حكومة إقليم كردستان إلى إلغاء الاستفتاء

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مصراوي Masrawy

الولايات المتحدة تدعو حكومة إقليم كردستان إلى إلغاء الاستفتاء

11:57 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

الولايات المتحدة تدعو حكومة إقليم كردستان إلى إلغاء الاستفتاء

البيت الأبيض

(مصراوي):

أعربت الولايات المتحدة، الجمعة، عن عدم تأييدها لاعتزام حكومة إقليم كردستان العراق إجراء الاستفتاء، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

ولفت البيان إلى أن واشنطن أكدت مرات عدة لزعماء إقليم كردستان أن الاستفتاء يشتت الانتباه عن الجهود لهزيمة داعش، واستقرار المناطق المحررة.

ودعت واشنطن حكومة إقليم كردستان إلى إلغاء الاستفتاء، والبدء في حوار جدي ومتواصل مع بغداد، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وكان برلمان كردستان العراق قد صوت الجمعة لصالح إجراء استفتاء الاستقلال في موعده المقرر في 25 سبتمبر.

ورفض مجلس النواب العراقي في وقت سابق هذا الأسبوع إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان.

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مصراوي Masrawy

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