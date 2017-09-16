العثور على رؤوس خنازير مذبوحة في السويس
العثور على رؤوس خنازير مذبوحة في السويس
11:54 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
رؤوس الخنازير
السويس - حسام الدين أحمد:
عثر أهالي مقيمون في ضاحية بورتوفيق في مدينة السويس، مساء اليوم الجمعة، على رؤوس خنازير وبقيايا ذبح ملقاة جوار صناديق القمامة.
تلقى العميد عيد سعيد، مأمور قسم السويس، بلاغًا من الأهالي بالعثور على 4 رؤوس خنازير مذبوحة، وتفوح منها رائحة عفنة جوار أحد صناديق القمامة قرب الطريق الرئيس المؤدي لميناء بورتوفيق.
انتقل رئيس مباحث التموين ومفتش اللحوم بمديرية التموين لفحص مخلفات الحيوان والتأكد مما إذا كانت تم ذبحها خلال الساعات الماشية أم تم نقلها للسويس.
وقال مصدر أمني أنه من المرجح أن الرؤوس كانت ضمن مخلفات طاقم البحارة بإحدى السفن التجارية الأجنبية، المتراكية بميناء بورتوفيق.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أنه سيتم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال للتأكد من توقيت وضع المخلفات، وبيانات السيارة أو هيئة الشخص الذي ألقي الرؤوس.
جدير بالذكر أن محافظة السويس لا تضم أية مزارع للخنازير على أرضها، ويتم التخلص من المخلفات العضوية الواردة في القمامة المنزلية بنقلها إلى محارق شركات الإسمنت التي تستخدمها كوقود.
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