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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

11:39 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

إعداد – محمد الصباغ:

كلّف برلمان إقليم كردستان بإجراء استفتاء الانفصال في موعده، وأصيب 22 شخصًا في انفجار إرهابي بمحطة مترو في غرب لندن، وبعد ثلاث سنوات من الحصار أعلن الصليب الأحمر الدولي إرسال 2.4 طن من المساعدات إلى مدينة دير الزور السورية.

1 - برلمان كردستان يقرر إجراء استفتاء الانفصال في موعده

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برلمان كردستان (أرشيفية)

عقد برلمان إقليم كردستان، أول جلسة له بعد عامين من تعطيله لبحث موضوع استفتاء الإقليم والرد على قرار مجلس النواب العراقي. وأقر البرلمان الكردستاني خلال جلسته بإجراء استفتاء الانفصال عن العراق في 25 سبتمبر الجاري، حيث كلف المفوضية بإجراء الاستفتاء في الإقليم والمناطق المتنازع عليها.

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2- تفجير إرهابي في لندن وإصابة 22 شخصًا

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الشرطة البريطانية بجانب مجموعة من المواطنين أمام موقع الهجوم (أ ف ب)

قالت خدمة إسعاف لندن إن 22 شخصا على الأقل اصيبوا بجروح عقب انفجار، وقع في قطار في محطة مترو بارسونس جرين في العاصمة البريطانية لندن، والذي نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

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3- الصليب الأحمر: وصول مساعدات إنسانية إلى دير الزور السورية

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شاحنة تابعة للصليب الأحمر (أرشيفية)

أعلن الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري، عن إرسال ثلاث قوافل مشتركة تنقل 2,4 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى دير الزور شرقى سوريا بعد فك الحصار عنها.

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4- ماكرون يصادق علي قانون يمنع المنتخبين من تعيين ذويهم

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية)

صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانون اخلاقيات الحياة العامة الذي يعد من أهم وعوده الانتخابية بعد سلسلة فضائح شهدتها الحياة السياسية الفرنسية ذهب ضحيتها سياسيون من مختلف التوجهات خاصة خلال حملات الرئاسة الأخيرة.

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5- إقالة جميع أفراد شرطة مدينة فلبينية بالكامل بسبب اتهامات بالسرقة والقتل

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رجال شرطة بالفلبين (أرشيفية)

أمرت السلطات الفلبينية بإقالة جميع أفراد شرطة مدينة كالوكان بالعاصمة مانيلا على خلفية اتهامات لأعضائها بقتل ثلاثة مراهقين وظهور شرطيين على كاميرات المراقبة أثناء سرقة أحد المنازل.

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مصراوي Masrawy

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