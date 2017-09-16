أمن المطار يحبط تهريب أسلحة أثرية إلى تركيا (صور)

كتب - سامح غيث:

أحبطت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، مساء الجمعة، محاولة تهريب 3 أسلحة أثرية إلى دولة تركيا.

وقال مصدر أمني - طلب عدم ذكر اسمه- إنه أثناء مرور حقائب راكب تركي الجنسية على جهاز فحص الحقائب، تلاحظ وجود أجسام معتمة بداخلها، تبين بالفحص وجود 3 أسلحة.

تبين بالفحص بقيادة رئيس مركز الوحدات الأثرية بالمطار، أثرية الأسلحة، وأنها تعود للعصر العثماني، ويحظر حيازتها طبقا لقانون حماية الآثار.