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أمن المطار يحبط تهريب أسلحة أثرية إلى تركيا (صور)

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مصراوي Masrawy

أمن المطار يحبط تهريب أسلحة أثرية إلى تركيا (صور)

11:43 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

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حريق مزرعة الواحات.. 84 رجل إطفاء في مواجهة 400 نخلة مُحترقة

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حريق مزرعة الواحات.. 84 رجل إطفاء في مواجهة 400 نخلة مُحترقة

كتب - سامح غيث:

أحبطت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، مساء الجمعة، محاولة تهريب 3 أسلحة أثرية إلى دولة تركيا.

وقال مصدر أمني - طلب عدم ذكر اسمه- إنه أثناء مرور حقائب راكب تركي الجنسية على جهاز فحص الحقائب، تلاحظ وجود أجسام معتمة بداخلها، تبين بالفحص وجود 3 أسلحة.

تبين بالفحص بقيادة رئيس مركز الوحدات الأثرية بالمطار، أثرية الأسلحة، وأنها تعود للعصر العثماني، ويحظر حيازتها طبقا لقانون حماية الآثار.

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