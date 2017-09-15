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مرتضى منصور: «عمرو واكد بلطجي وصايع.. وبيادة العسكري أشرف منه» (فيديو)

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مرتضى منصور: «عمرو واكد بلطجي وصايع.. وبيادة العسكري أشرف منه» (فيديو) مرتضى منصور: «عمرو واكد بلطجي وصايع.. وبيادة العسكري أشرف منه» (فيديو)

التحرير

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هاجم المستشار ، عضو مجلس النواب، الفنان عمرو واكد، واصفا إياه بـ«البلطجي»، على خلفية اتهام جار له بتحطيم سيارته اعتراضا منه على إيقافها أمام فيلته في شارع المليجي بالدقي.

وقال منصور، خلال مداخلة لبرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الجمعة: «عمرو واكد مش فنان ده بلطجي، ومش مصري، هي الدولة سيباه ليه رغم إنه كل شوية بيشتم في الجيش والشرطة؟ ليه حق يبلطج، من أمن العقاب أساء البلد».

وأضاف: «المشكلة في المنتجين التافهين اللي بيشغلوه، الأشكال دي المفروض تلبس طرحة ومتخرجش من البيت، ده عيل لمِته لكن هو صايع، فين نقيب السينمائيين؟ لو النقيب دكر يُقعد في بيته».

وتابع: «بيادة عسكري الجيش أشرف منك ومن أهلك يا عمرو، لازم يترحل بلده، وكفاية كده هو وغيره، هما دول اللي بيدوا هيومان رايتس ووتش المعلومات ضدنا».

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وتلقى قسم الدقي بلاغًا من المواطن «عبد الله م»، جار الفنان عمرو واكد، يتهمه فيه بتحطيم سيارته اعتراضا منه على إيقافها أمام فيلته في شارع المليجي بالدقي، وتحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 15810 لسنة 2017 جنح الدقي.

وقال جار «واكد»، إنه استوقف سيارته، أمام فيلا الفنان الكائنة بشارع المليجي بالدقي، وفوجئ بـ«واكد» يُحطم سيارته ويهشم زجاجها، وأخطر المقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث الدقي، اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي أمر بإحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.

من جانبها، طلبت نيابة الدقي تحريات المباحث حول الواقعة.

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التحرير

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