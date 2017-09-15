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وزير الزراعة: المواطنون «يبدعون» في طرق التعدي على الأراضي

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وزير الزراعة: المواطنون «يبدعون» في طرق التعدي على الأراضي وزير الزراعة: المواطنون «يبدعون» في طرق التعدي على الأراضي

التحرير

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قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إنه فقد 80 ألف فدانًا من الرقعة الزراعية بسبب التعديات منذ 2011، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الزراعة الجديد سيجعل التعدي على الأرض الزراعية جريمة تستوجب العقوبة.

أضاف البنا، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح ، مهتم بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، موضحًا أن هناك مواسم لزيادة التعديات.

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أشار إلى أنه تم التعدي على 28 فدانًا خلال إجازة عيد الأضحى، موضحًا أنه تمت إزالة فورية لـ40% من هذه المساحة، وإزالة 8 أفدنة من التعديات الأقدم، مشدّدًا على أن «هناك إبداع من المواطنين في طرق التعدي على الأراضي، ويتم إعداد سيناريوهات جيدة له».

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التحرير

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