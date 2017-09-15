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البنا: التكامل بين المحافظات حل زيادة أسعار المنتجات.. والقرى ستعود منتجة

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البنا: التكامل بين المحافظات حل زيادة أسعار المنتجات.. والقرى ستعود منتجة البنا: التكامل بين المحافظات حل زيادة أسعار المنتجات.. والقرى ستعود منتجة

التحرير

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قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إن مازالت دولة زراعية، رغم حدوث أزمات عديدة أدت إلى عشوائية في الزراعة، مستكملًا: «حدث تفتيت في المساحة الزراعية، ما أثر على الإنتاجية، ومدخلات الإنتاج، حيث أصبحت التكلفة أعلى».

وأضاف البنا، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، اليوم الجمعة، أن هناك 3 ملايين و270 ألف فلاح يملكون حيازة أرض زراعية، مشيرا إلى أن الوزارة تتجه حاليا إلى إعادة الدورة الزراعية، لكن بطريقة أحدث.

وتابع: «عايزين نبقى زراعة تجمعية للحوض الواحد بأسره، ونُعطي حوافز في هذا الحوض حتى يرى الفلاح نتائج الزراعة التجمعية، إذ تقل المدخلات، ونستطيع استخدام ميكنة، والفقد يقل، وحينها يكون العائد كله للفلاح ولمصر».

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وأشار إلى أنه: «يتم دراسة ذلك تطبيق الزراعة التجمعية حاليًا، ونحصل على الميزة النسبية لكل محافظة، فهناك محافظات مناسبة للقمح، وأخرى لمحصول أخر، وبالتالي تكون الاستفادة أكثر، بحيث يكون هناك تكامل بين المحافظات، ما يقضي على ارتفاع المنتجات الزراعية».

وذكر: «سنُنشئ مراكز لوجيستية في كل المناطق، ونعمل على أن تكون القرى منتجة مرة أخرى، ما يزيد من فرص العمل، حيث أصبحت القرى كلها مستهلكة، كنا زمان نسافر الريف عشان ناكل جبنة هما بيعملوها، دلوقتي حاجة تحزن لما نروح بيت فلاح ونلاقي جبنة مصنعة».

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التحرير

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