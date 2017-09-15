حازم إمام يكشف «للتحرير» موقفه من خوض انتخابات الزمالك والمرشح الذي يدعمه

التحرير

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كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن موقفه من الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة على مقعد رئاسة القلعة البيضاء المقرر إجرائها 24 و25 نوفمبر المقبل.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق في تصريحات خاصة «للتحرير» عدم صحة ما تردد عن استقراره على خوض الانتخابات والمنافسة على رئاسة الزمالك، قائًلا: "لا أعلم سر انتشار هذة الإشاعة في الوقت الحالي فالأمر واضح ولو تغير موقفي سأعلنه للجميع".

وأضاف إمام: "حتي الأن موقفي مازال ثابت بعدم الترشح، فأنا لن أقبل المزايدة و أحترم جميع جماهير الزمالك التي طالبت بخوضي الانتخابات إلا أنني مازال موقفي معلن حتى الأن ولا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل".

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وأوضح أنه يدعم محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق في الإنتخابات المقبلة مشيرًا إلى أن الزمالك يحتاج إلى تكاتف أبناءه خلال المرحلة المقبلة،

واختتم: "لن أعلن دعمي لأي مرشح على رئاسة الزمالك وعلى أعضاء الجميعه العمومية في الزمالك أختيار الأنسب لهم في الفترة القادمة".