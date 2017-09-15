حسن حمدي وخالد عبد العزيز وفرج عامر في قائمة «الخطيب» على السوشيال ميديا

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة خاصة بمحمود الخطيب أسطورة الأهلي الأسبق والتي يخوض بها الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء ولكن هذه المرة تضم كل من يسانده في معركته الحالية.

وشهدت القائمة وجود المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والذي يعتبر المساند الأول للخطيب في الانتخابات، بجانب وجود المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الذي يعتبر أكثر الرافضين لطاهر في الوقت الحالي.

وضمت القائمة كذلك، أسماء حسن حمدي الرئيس السابق للنادي والإعلامي أحمد شوبير الرافض لوجود محمود طاهر، وعمرو عبد العزيز شقيق وزير الرياضة، إضافة إلى العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق والذي يساند الخطيب بقوة وكذلك عدلي القيعي الذي دائما ما يهاجم المجلس الحالي والمهندس حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والذي يعتبر أكثر الشخصيات الرافضة لوجود طاهر في منصبه.

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كما ضمت القائمة المنتشرة أسماء فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة والذي دائما ما يهاجم رئيس الأهلي بجانب تيسير الهواري رئيس لجنة لجنة حكماء الأهلي والرافض لمجلس طاهر.