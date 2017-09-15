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الفيصلي يفوز على الاتحاد و«كهربا» يهدر فرصة التعادل (فيديو)

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الفيصلي يفوز على الاتحاد و«كهربا» يهدر فرصة التعادل (فيديو) الفيصلي يفوز على الاتحاد و«كهربا» يهدر فرصة التعادل (فيديو)

التحرير

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خسر فريق اتحاد جدة السعودي المحترف فى صفوفه المصري «كهربا» أمام الفصيلى، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما الليلة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر الدوري السعودي.

وأحرز هدف الاتحاد اللاعب عدنان فلاتة في الدقيقة الـ18، قبل أن يستقبل فريقه هدفين من لاعبي الفصيلي الأول في الدقيقة الـ49 عن طريق اللاعب لوبز غوستافو، والثانى فى الدقيقة الـ68 عن طريق اللاعب محمد أبو سيعان، لينتهى اللقاء لصالح الفصيلي بهدفين مقابل هدف.

ويذكر أن كهربا أهدر فرصة تعديل النتيجة بعد إهداره ركلة جزاء جاءت لفريقه، قبل أن يسددها ويتصدى لها حارس الفيصلى ببراعة.

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وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الفيصلى إلى النقطة الـ6 فى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط بالمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري.

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التحرير

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