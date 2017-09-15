10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع خدمات الإنترنت بتجنب وقوع الهجمات الإرهابية، في حين صرح وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفري أن مدينة كركوك عراقية ولا تنازل عنها، وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على أن التهديد الإرهابي سيبقي عند المستوى خطير.

1 - ترامب: يجب قطع الإنترنت لتجنب الهجمات الإرهابية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرورة قطع الإنترنت بغية تجنب المزيد من الهجمات الإرهابية، معتبرا الإنترنت "أداة" يجندها الإرهابيون لخدمتهم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- الجعفري: كركوك مدينة عراقية ولا تنازل عنها

وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري (أرشيفية)

أكد وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفري، أن كركوك مدينة عراقيَّة تضم عربا وأكرادا وتركمان ومسيحيين، ولسنا مُستعِدِّين للتنازل عنها، ولا نتنازل عن أيِّ شبر من أيِّ مدينة من مُدُن العراق.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3 – ماي: التهديد الإرهابي سيبقي عند المستوى خطير

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أرشيفية)

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن مستوى التهديد الإرهابي في البلاد سيبقي عند المستوى "الخطير"، والذي يعني أن هناك احتمالية عالية لحدوث هجوم، مشيرة إلى أن المستوى سيبقي قيد النظر في ظل استمرار التحقيقات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4 - ماكرون: يجب إنهاء "الأزمة القطرية" في أقرب وقت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اليمين خلال لقاءه بأمير قطر (أ ف ب)

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في باريس، بإنهاء "الأزمة القطرية، التي تطلق عليها قطر "حصارًا" في أقرب وقت ممكن.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5 - ترامب: ما فعلنا مع "داعش" في 7 أشهر يفوق ما فعله أوباما في 8 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما فعلته إدارته من تقدم في محاربة تنظيم "داعش" - خلال 7 أشهر من توليه الحكم - يفوق ما فعلته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في 8 سنوات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- الجعفري: الإتفاق الثلاثي بشأن إدلب يحمي وحدة الأراضي السورية

السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري (أرشيفية)

قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وإيران وتركيا، لإقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، لا يشمل المجموعات المتطرفة التي رفضت وقف إطلاق النار، بما في ذلك الفصيل المرتبط بتنظيم القاعدة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- زاخاروفا: التدخل في شئون ميانمار يٌعمق النزاع الطائفي

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (أرشيفية)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن محاولات بعض الجهات التدخل في شئون ميانمار بذريعة حماية "مسلمي الروهينجا" هناك، مضرّة ، وستؤدي إلى تعميق النزاع الطائفي في هذا البلد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- ميركل: من الوارد إنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن إنهاء مفاوضات التحاق تركيا بالاتحاد الأوروبي، ضد رغبة بعض الدول الأعضاء، أمر وارد.

وقالت ميركل في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريس" الصادرة السبت: "هناك أيضا إمكانية وقف المفاوضات بقرار الأغلبية"، مضيفة بالقول: "أؤيد المفاضلة بين جميع البدائل".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- آبي: صاروخ كوريا الشمالية "مثير للغضب" ولن نتسامح مع ذلك

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (أرشيفية)

ندد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ ووصفه بأنه "مثير للغضب" ودعا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.

وقال آبي للصحفيين إن اليابان "لا يمكن أن تتسامح إطلاقا مع عمل مثير للغضب مثل هذا".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- أمين عام الأمم المتحدة: إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا جديدًا "انتهاك صارخ"

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش (أرشيفية)

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي جديد واصفا إياه أنه انتهاك صارخ لقرارت مجلس الأمن الدولي يأتي بعد أقل من أسبوعين من تجربتها النووية السادسة التي انتهكت أيضا الحظر الأممي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا