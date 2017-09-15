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قبل افتتاحه في أكتوبر.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير المستشفى العام

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مصراوي Masrawy

قبل افتتاحه في أكتوبر.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير المستشفى العام

11:22 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

قبل افتتاحه في أكتوبر.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير المستشفى العام

محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير المستشفى العام

الأقصر - محمد محروس :

تفقد محافظ الأقصر محمد بدر، والسيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، مساء الجمعة، أعمال التطوير بمستشفى الأقصر العام تمهيدًا لافتتاحه أكتوبر المقبل.

وقال وكيل وزارة الصحة إن تنفيذ أعمال تطوير مستشفى الأقصر العام بلغت تكلفتها 133 مليون جنيه لأعمال الإنشاءات، وقرابة 100 مليون جنيه للتجهيزات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المبنى الجديد مزود بـ 50 ماكينة غسيل كلوي، و30 حضانة، منها 15 بجهاز تنفس صناعي، و13 سرير عناية مركزة عامة، و5 أسرة عناية مركزة قلب، وقسم طوارئ حديث سعة 21 سريرًا، وأقسام داخلية بسعة 115 سريرًا، وسكن للأطباء والتمريض والفنيين.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر بتطوير المداخل والمخارج بالمبنى القديم وإجراء أعمال الصيانة الخاصة بالمبنى القديم وتطوير أقسامه ليتصبح مستشفى متكامل.​

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