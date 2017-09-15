مصرع مريض نفسي دهسه قطار في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

لقى شخص مصرعه، اليوم الجمعة، دهسًا تحت أحد القطارات، أثناء مروره شريط السكة الحديد، بدائرة مركز شرطة قلين في محافظة كفر الشيخ.

تلقى العميد إيهاب دويدار، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، إشارة من ناظر محطة قطار قلين، بتلقيه بلاغًا من الأهالي بمصرع أحد الأشخاص، دهسه قطار قادم من محطة قطار قلين في اتجاه محطة قطار دمنهور، أثناء مروره شريط السكة الحديد من معبر غير قانوني بدائرة مركز شرطة قلين.

انتقل المقدم محمد جاويش، رئيس مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، والعميد رضا النويشي نائب مأمور القسم، إلى محل البلاغ، وتبين أن المتوفي يُدعى " "شعبان. ا.ح" 56 عامًا، يقيم بقرية قزمان دائرة مركز شرطة قلين، وبسؤال الأهالي أفادوا بأنه مريضًا نفسيًا.

جرى نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى قلين المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 7923 لسنة 2017 إداري مركز شرطة قلين، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان بمعرفة ذويه.​