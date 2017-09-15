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تعديلات مرورية للقضاء على الاختناقات بشوارع بأسيوط (صور)

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مصراوي Masrawy

تعديلات مرورية للقضاء على الاختناقات بشوارع بأسيوط (صور)

11:12 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

أعلن العميد أحمد التوني مدير إدارة المرور بأسيوط، مساء اليوم الجمعة، عن خطة جاري تنفيذها للقضاء على الاختناقات المرورية بالمحافظة، بدأت بتغيير مسارات بعض الشوارع، بعد التنسيق والدراسة مع المحافظة.

وأوضح التوني، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه تم عكس اتجاه السير بشارع بين الجناين لنقل الحركة المرورية للمركبات القادمة من شارع يسري راغب تجاه المحطة وتقليل الكثافة عن ميدان المحطة، كما تم عكس اتجاه شارع توفيق خشبة ليصبح بديلاً عن شارع بين الجناين.

وأضاف العقيد أحمد عيد عبد الجواد، رئيس مباحث المرور، أن تغيير تلك المسارات يتيح عدة محاور مرورية في حالة وجود كثافات واختناقات في وسط المدينة، خاصة في ميدان المحطة، وقال: "أصبح لدينا 4 محاور جديدة هي محور بين الجناين وتوفيق خشبة ومحور 23 يوليو و26 يوليو".

جاء ذلك خلال جولة للمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط لتفقد المواقع التي تم تغيير مسار السيارات بها، رافقه خلالها محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب، والعميد أحمد التوني مدير إدارة مرور أسيوط، والعقيد أحمد عيد عبد الجواد رئيس مباحث المرور، والمقدم إيهاب الألفي وكيل إدارة المرور، وطلعت عبد القادر رئيس حي غرب، ونبيل الطيبي رئيس مركز ومدينة أسيوط، وصلاح عامر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وكان المحافظ المهندس ياسر الدسوقي أصدر تعليماته، في وقت سابق، بوضع خطة للقضاء على الاختناقات المرورية وتحقيق سيولة مرورية بالشوارع والميادين. ​

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