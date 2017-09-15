مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: قضية كوريا الشمالية أولويتنا القصوى

واشنطن/ نيويورك - (د ب أ)

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية ستمثل أولوية قصوى عندما يجتمع زعماء العالم خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم في نيويورك.

وقالت السفيرة هايلي: " ليس هناك نقص في القضايا مع وجود كوريا الشمالية في الصدارة والمركز"، مضيفة أن الدولة الشيوعية المنعزلة لا تزال "مستفزة" و"متهورة".

ويلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته الأولى أمام الجمعية العامة يوم الثلاثاء القادم.

وجاءت تصريحات هايلي في موجز صحفي بالبيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ريموند ماكماستر بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا آخر سقط في المحيط الهادي بعدما حلق في الجو فوق شمال اليابان.

وقالت هايلي إن العقوبات القاسية على نظام كوريا الشمالية "يخنق وضعها الاقتصادي في هذه المرحلة" إذ أنها تعيق 90 بالمئة من تجارتها.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية تحتاج إلى الوقت كي تحدث تأثيرها مع إمكانية فرض المزيد من العقوبات، لكنها عبرت عن عدم اعتراضها في إحالة الأمر إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس قائلة " لأنني أعتقد أن لديه الكثير من الخيارات".

كما أكد ماكماستر أن الخيارات العسكرية ممكنة في ضوء مواصلة كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية.

وقال: "هناك خيار عسكري"، لكنه أضاف أنه "ليس ما نفضل القيام به". وقال: "هناك إجماع بين كل الدول الرئيسية أن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية هو الهدف المقبول فقط".

ودفعت التجربة الصاروخية إلى عقد جلسة طارئة أخرى لمجلس الأمن الدولي. وتمت الدعوة لعقد اجتماع مغلق الساعة الثالثة مساء )1900 بتوقيت جرينتش) بناء على طلب من الولايات المتحدة واليابان، حسبما أعلنت بعثة اثيوبيا لدى الأمم المتحدة والتى تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر.