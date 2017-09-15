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بالصور.. في جراحة قيصرية.. بقرة تلد عجل برأسين في أسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. في جراحة قيصرية.. بقرة تلد عجل برأسين في أسيوط

09:48 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

شهد مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، ولادة نادرة لعجل برأسين و٦ أرجل بعد حمل بقرة بتلقيح صناعي.

وقال الدكتور حسين أحمد، الطبيب البيطري الذي أجري الجراحة القيصرية، إن البقرة من النوع "الفريزيان" وكانت في حملها الثاني بتلقيح صناعي، وهو ما أدى إلى حدوث حمل في عجلين توأم مشوهين.

وأضاف أن هذه الحالة تحدث مرة في الألف لتشوهات الأجنة، وأن الولادة كانت متعثرة واستغرقت وقتًا طويلاً، مما اضطرهم إلى فتح البطن للتوليد قيصريًا. ​

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