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حريق مزرعة الواحات.. 84 رجل إطفاء في مواجهة 400 نخلة مُحترقة

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مصراوي Masrawy

حريق مزرعة الواحات.. 84 رجل إطفاء في مواجهة 400 نخلة مُحترقة

11:14 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

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كتب - محمد شعبان:

18 ساعة متواصلة من العمل احتاجها رجال الحماية المدنية بالجيزة؛ للسيطرة على حريق هائل اندلع بمزرعة نخيل بمدينة الواحات البحرية، دون خسائر في الأرواح.

الثانية عشرة ظهر الأربعاء الماضي، يتلقى اللواء خالد منير، مدير قطاع أكتوبر، إخطارا من الرائد محمد أبوزيد، رئيس مباحث الوحات البحرية، بنشوب حريق بمزرعة نخيل بمنطقتي دحكيمة وبئر النبيقة بمدينة الباويطي.

طوال الطريق من منطقة بين السرايات إلى موقع البلاغ، يمسك اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بجهاز اللاسلكي ليتابع آخر التطورات، يطمئن على وصول أول 3 سيارات، ارتفع العدد بعدها إلى 12 سيارة إطفاء تضم 84 فردًا، و5 خزانات مياه استراتيجية.

10 أفدنة هي مساحة المزرعة، يسرع المواطنين لمساعدة رجال الدفاع المدني، منعًا لتفاقم الأمور بفعل الرياح الشديدة.

يوجه مدير الحماية المدنية رجال الحماية المدنية بقيادة العميد إبراهيم حافظ، مدير قطاع إطفاء أكتوبر، بتقسيم الأفراد إلى 4 مجموعات، لمحاصرة ألسنة النيران من الجهات الأربع، والتقدم رويدا رويدا نحو مصدرها الرئيسي، والعمل على تقليل الخسائر.

مع دقات السادسة مساء، يواصل رجال الإطفاء جهودهم دن كلل رغم انخفاض الرؤية، وتصاعد الأدخنة بكثافة، ويفاجئ أحدهم بأحد الأشخاص -لم يتحقق من وجهه- يوجه معه خرطوم المياه فكانت المفاجأة أنه اللواء هاني سعيد "هانت يا رجالة".

عقب مرور 7 ساعات كاملة، سيطر رجال الإطفاء على الحريق، توجه بعدها مدير الحماية المدنية بالجيزة بالشكر لكافة رجال الشرطة الذين شاركوا في البلاغ.

كشفت المعاينة الأولية، أن الحريق ناتج عن اشتعال النيران بكمية من مخلفات النخيل، واقتصرت الخسائر على احتراق نحو 400 نخلة، دون وقوع إصابات.

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