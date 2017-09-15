بريطانيا ترفع مستوى التحذير من الإرهاب إلى المستوى الخامس "حرج"

لندن - (د ب أ)

رفعت السلطات البريطانية مستوى التحذير من الإرهاب عقب التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة بإحدى محطات مترو الأنفاق بالعاصمة لندن إلى أعلى درجة من معايير التحذير في بريطانيا وهو المستوى الخامس "حرج".

صرحت بذلك مساء اليوم الجمعة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية.

وتعني هذه الدرجة من التحذير أن السلطات البريطانية تعتبر أن هجوما إرهابيا مباشرا يمكن أن يكون وشيكا.