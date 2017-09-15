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قوات سوريا الديمقراطية: لن نسمح للجيش السوري بعبور نهر الفرات

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مصراوي Masrawy

قوات سوريا الديمقراطية: لن نسمح للجيش السوري بعبور نهر الفرات

10:47 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

قوات سوريا الديمقراطية: لن نسمح للجيش السوري بعبور نهر الفرات

قوات سوريا الديمقراطية

دمشق - (أ ش أ):
أكد المجلس العسكري في دير الزوز - الذي يقاتل تحت راية تحالف قوات سوريا الديمقراطية - أنه لن يسمح لقوات الجيش السوري بعبور نهر الفرات، في إطار محاولتها لاستعادة السيطرة على شرق البلاد، في وقت يضيق الطرفان الخناق على تنظيم داعش الارهابي في المحافظة.

وقال رئيس المجلس العسكري في دير الزور أحمد أبو خولة - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) اليوم الجمعة - إن إدارة مدنية ستتشكل لإدارة المناطق التي سيتم السيطرة عليها من محافظة دير الزور من يد "داعش" ، بما يشمل حقولا نفطية في المنطقة.

وحذر أبو خولة القوات الحكومية وحلفاءها من إطلاق النار عبر النهر، مع اقتراب قواته من المنطقة ، مشيرا إلى أن ذلك حدث بالفعل مؤخرا.

ويقاتل المجلس العسكري في دير الزور تحت راية تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ، وتقدمت قوات المجلس العسكري في دير الزور من الجهة الشرقية لنهر الفرات ، منذ بدء هجوم في محافظة دير الزور قبل أسبوع.

وتتقدم قوات السورية بدعم جوي روسي ومليشيات مدعومة من إيران في ذات الوقت في دير الزور من جهة الغرب ، وفي الأسبوع الماضي تمكنوا من كسر حصار فرضته قوات تنظيم "داعش" الارهابي على مدينة ديرالزور عاصمة المحافظة التي تقع على الضفة الغربية من النهر.

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