تحقيق في سويسرا: الآف اليوروهات تسد دورات المياه في جنيف

فيينا - (د ب أ)

قال ممثلو الادعاء العام اليوم الجمعة، إن المحققين السويسريين يحاولون بشكل جدي اقتفاء أثر الأموال القذرة في جنيف ، حيث ظهرت عشرات الآلاف من اليوروهات في مراحيض أحد البنوك والعديد من المطاعم.

وقال مكتب الادعاء العام في جنيف لوكالة الأنباء الوطنية السويسرية إن المبالغ النقدية تسببت في انسداد المرحاض فى قسم صناديق الأمانات التابع للبنك، حسبما أكد تقرير صحفي نشرته صحيفة تريبون دي جنيف.

وعندما تعطلت أيضا مراحيض في ثلاثة مطاعم في المنطقة المجاورة، ظهر المزيد من الأوراق النقدية .

وقد بدأ الادعاء تحقيقا في الأوراق النقدية غير العادية التي ظهرت في جنيف، أحد أكبر المراكز المالية في سويسرا.