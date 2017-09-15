أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تحقيق في سويسرا: الآف اليوروهات تسد دورات المياه في جنيف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحقيق في سويسرا: الآف اليوروهات تسد دورات المياه في جنيف

10:46 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

تحقيق في سويسرا: الآف اليوروهات تسد دورات المياه في جنيف

أرشيفية

فيينا - (د ب أ)

قال ممثلو الادعاء العام اليوم الجمعة، إن المحققين السويسريين يحاولون بشكل جدي اقتفاء أثر الأموال القذرة في جنيف ، حيث ظهرت عشرات الآلاف من اليوروهات في مراحيض أحد البنوك والعديد من المطاعم.

وقال مكتب الادعاء العام في جنيف لوكالة الأنباء الوطنية السويسرية إن المبالغ النقدية تسببت في انسداد المرحاض فى قسم صناديق الأمانات التابع للبنك، حسبما أكد تقرير صحفي نشرته صحيفة تريبون دي جنيف.

وعندما تعطلت أيضا مراحيض في ثلاثة مطاعم في المنطقة المجاورة، ظهر المزيد من الأوراق النقدية .

وقد بدأ الادعاء تحقيقا في الأوراق النقدية غير العادية التي ظهرت في جنيف، أحد أكبر المراكز المالية في سويسرا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • منظمات الإغاثة لا تصل بشكل كامل إلى مناطق ميانمار المضطربة

    أخبار

  • الصليب الأحمر: وصول مساعدات إنسانية إلى دير الزور السورية

    أخبار

  • بالصور والفيديو - الاحتجاجات ترافق جولة أمير قطر إلى أوروبا

    أخبار

  • افتتاح جولة مفاوضات جديدة في أستانا حول مناطق خفض التوتر في سوريا

    أخبار

إعلان

d5aed37a36.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد