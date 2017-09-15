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ترامب: عندما يسمع الأعداء محركات طائراتنا يعلمون أنه يوم الحساب

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مصراوي Masrawy

: عندما يسمع الأعداء محركات طائراتنا يعلمون أنه يوم الحساب

10:43 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ترامب: عندما يسمع الأعداء محركات طائراتنا يعلمون أنه يوم الحساب

ترامب

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمام مقاتلي القوات الجوية إن بلاده ستتصدى للإرهاب وستدافع عن نفسها وعن الأمم والحضارات أمام كل من يهدد الحياة.

وأضاف ترامب في كلمته بقاعدة أندروز الجوية في ولاية ميريلاند: "قلوبنا ودعواتنا لمن في لندن، الذي عانوا من هجوم إرهابي اليوم"، وأكد على أن أمريكا وحلفائها "لن يخافوا ".

وقال أيضًا بحسب ما نقله حساب قناة فوكس نيوز على موقع تويتر: "سنحمي شعبنا، وأوطاننا وحضاراتنا من كل من يجرؤ على تهديد طريقة حياتنا".

كما تطرق إلى الجهود المبذولة خلال الفترة الاخيرة في مواجهة إعصاري هارفي وإيرما، وقال: "عندما يحتاج الأمريكيون أي ذلك، يكونون بجوار بعضهم البعض".

وأشاد بالقوات الجوية في أمريكا، وقال: "عندما يستمع أعداءنا إلى محركات طائراتنا الـF-35، سيعلمون أن يوم الحساب قد جاء. أنتم من يملك السماء. أنتم سلاحنا الأعظم".

وقال أيضًا: "سنشكل عالم الغد بقوة ومهارة الأيادي الأمريكية... بالنشسبة لأمريكا، السماح ليست أبدًا حدودنا".

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مصراوي Masrawy

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