اتحاد شباب الأزهر: ملايين الصوفيين سيشاركون اليوم بجمعة تفويض الجيش

قال محمد عبد العاطى النوبى رئيس "الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية"، إن ملايين الصوفيين ما بين أعضاء فى الاتحاد الدولى والصحوة الأزهرية الصوفية وجبهة أزهريون مع الدولة المدنية وجبهات أزهرية أعلنوا المشاركة فى مظاهرات «تفويض الجيش»، التى دعا لها الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع اليوم" لمواجهة الإرهاب.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حركة الصحوة الأزهرية الصوفية قررت حشد أبناء التيار الصوفى داخل محافظات مصر ومدنها وضواحيها من طرق وائتلافات وحركات وأحزاب سياسية لمواجهة إرهاب جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح عبد العاطى، أن الاتحاد عقد اليوم اجتماعا طارئا مع قيادات من الصحوة الأزهرية الصوفية لحشد قواعدها، وذلك للمشاركة فى مظاهرات «تفويض الجيش»، ودعوة التيارات الإسلامية المحتشدة فى ميدان رابعة العدوية إلى إنهاء اعتصامهم، حقناً للدماء.

ولفت إلى أن الاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية، ماضى فى تطهير وتوحيد الصف الأزهرى الصوفى، مطالبا التيار الصوفى باقتناص الفرصة الأخيرة، لإظهار الصوفية فى المشهد السياسى من خلال التواجد بقوة فى الحشود التى ستخرج لتأييد الفريق السيسى، ودعوة الجيران للتبرع بتوصيل إخوانهم إلى «ميادين التحرير فى مصر».

وأكد «النوبى » أن هناك اجتماعات لتنشيط قوافل دعوية من دعاة الصوفية الأزهريين وكذلك حملات سياسية تثقيفية فى المحافظات وخاصة فى صعيد مصر لحث المواطنين على الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو، واعتبارها امتداد طبيعى لثورة 25 يناير و23 يوليو ومواجهة الخطاب المتشدد للصوفية.