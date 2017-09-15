إنقاذ 19 حالة من الغرق في رأس البر

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت شواطئ مدينة رأس البر، اليوم الجمعة، ارتفاعا في الأمواج وزيادة حركتي المد والجذر وسط إقبال متوسط من أهالي المحافظة ورواد المصيف.

وقال محسن عزيز، رئيس مدينة رأس البر، إن الوحدة المحلية توفر خدماتها لرواد المدينة على مدار اليوم، وإنه جرى إنقاذ 19 حالة من الغرق فضلاً عن تسليم عدد 78 طفلاً تائهًا إلى ذويهم.

وأضاف: "الجميع يعمل من أول ضوء النهار حتى آخر ضوء لتوفير جميع الخدمات الشاطئية لرواد المدينة".

وأضاف أن شواطئ المدينة جاهزة لاستقبال روادها، حيث جرى تجهيز ١٠٠ رجل إنقاذ و٦ "لانشات" سريعة وموتوسيكلات مائية بطول الشاطئ، وكذلك الدفع بأربع سيارات إسعاف مجهزة و٤ خيام لتجميع الأطفال التائهين بالإضافة للتواجد الأمني. ​