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إنقاذ 19 حالة من الغرق في رأس البر

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مصراوي Masrawy

إنقاذ 19 حالة من الغرق في رأس البر

10:33 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

إنقاذ 19 حالة من الغرق في رأس البر

راس البر

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت شواطئ مدينة رأس البر، اليوم الجمعة، ارتفاعا في الأمواج وزيادة حركتي المد والجذر وسط إقبال متوسط من أهالي المحافظة ورواد المصيف.

وقال محسن عزيز، رئيس مدينة رأس البر، إن الوحدة المحلية توفر خدماتها لرواد المدينة على مدار اليوم، وإنه جرى إنقاذ 19 حالة من الغرق فضلاً عن تسليم عدد 78 طفلاً تائهًا إلى ذويهم.

وأضاف: "الجميع يعمل من أول ضوء النهار حتى آخر ضوء لتوفير جميع الخدمات الشاطئية لرواد المدينة".

وأضاف أن شواطئ المدينة جاهزة لاستقبال روادها، حيث جرى تجهيز ١٠٠ رجل إنقاذ و٦ "لانشات" سريعة وموتوسيكلات مائية بطول الشاطئ، وكذلك الدفع بأربع سيارات إسعاف مجهزة و٤ خيام لتجميع الأطفال التائهين بالإضافة للتواجد الأمني. ​

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