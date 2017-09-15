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في اليوم التعريفي للطلاب الجدد.. إعلام القاهرة تطلق مبادرة "كلية خضراء وذكية"

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مصراوي Masrawy

في اليوم التعريفي للطلاب الجدد.. إعلام القاهرة تطلق مبادرة "كلية خضراء وذكية"

10:40 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

جامعة القاهرة

القاهرة- (مصراوي):

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة يومًا تعريفيًا لطلابها الجدد، الأربعاء القادم، بقاعة المؤتمرات بالكلية، حيث يتم تعريف الطلاب الجدد بكليتهم الرائدة وإمكاناتها المتميزة في المعامل والاستوديوهات والمطابع والإصدارات ومواقع البث الحي على الإنترنت، وعلى رأسها صحيفة "صوت الجامعة"، وإذاعة "راديو أون لاين" وتليفزيون "إعلام تي في".

تُقام الفعالية تحت رعاية د. محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة، وإشراف د.سعيد يحيى ضو، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. جيهان يسري عميد كلية الإعلام، ود. شريف درويش اللبان وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية التي تبدأ في العاشرة صباحًا، مبادرة جديدة من نوعها على مستوى كليات جامعة القاهرة والجامعات المصرية وهي: مبادرة "كلية الإعلام .. كلية خضراء وذكية". يعرض المبادرة د. شريف درويش اللبان وكيل كلية الإعلام لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تقوم الجلسة الثانية من اليوم التعريفي بالترحيب بالطلاب الجدد من خلال فتح قنوات من الحوار الإعلامي المفتوح مع نخبة من الإعلاميين لتعريف الطلاب بالمجال الإعلامي وسبل إعدادهم علاوة على مناقشة مبادرة الكلية "كلية الإعلام.. كلية خضراء وذكية".

يشارك في هذا الحوار المفتوح من الإعلاميين والصحفيين د. محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة "الدستور" وعضو هيئة التدريس بقسم الصحافة بالكلية، وجمال غيطاس مؤسس مجلة "لغة العصر" التي تُصدرها مؤسسة "الأهرام" الصحفية، ود.محمد سعيد محفوظ رئيس مجلس إدارة مؤسسة "ميدياتوبيا" لتدريب شباب الصحفيين، وهناء جمال من مبادرة "ليها لازمة" المتخصصة في شئون البيئة، وعبد الجواد أبو كب رئيس تحرير بوابة "روز اليوسف" السابق، ود. منال العارف كبير مذيعي البرنامج العام.

يشار إلى أن مبادرة "كلية الإعلام كلية خضراء وذكية"، تسعى إلى أن تكون الكلية نموذجًا يُحتذى به على مستوى كلية جامعة القاهرة بحيث تصبح جامعة القاهرة هي أول "جامعة خضراء وذكية" على مستوى الجامعات المصرية والعربية، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من المعايير والآليات التي سوف يتم تطبيقها الفترة القادمة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة وكليتيْ الهندسة والزراعة بالجامعة وطلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس. وسيتم الإعلان عن المبادرة وآليات تنفيذها ضمن فعاليات اليوم التعريفي للطلاب الجدد.

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مصراوي Masrawy

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