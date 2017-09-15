وزير الزراعة: شائعات حظر استيراد محاصيل من مصر «حرب إعلامية»

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قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إن الوزارة تعد خطة لتدريب الفلاحين على الاستخدام الأمثل للمبيدات، مشيرًا إلى أن الإفراط في استخدام المبيدات يسبب تأثيرات عكسية على المحاصيل.

وأوضح البنا، خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»، اليوم الجمعة، أنه تم تدريب 300 شاب، وسيتم توزيعهم على كل المحافظات لمساعدة الفلاح على ذلك، حتى يكون لدينا منتصف عام 2018، استخدام صحيح وآمن للمبيدات.

وأضاف، أن الوزارة حصلت على مبيدات مخالفة وغير مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بالزراعة، وأن الوزارة تشكل لجانًا للتفتيش على محلات المبيدات، والتحفظ على المواد غير المسجلة، موضحًا أنه خلال الأسبوع الماضي تم التحفظ على سيارة تحمل مبيدات مخالفة بالشرقية.

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وحول ما تمت إشاعته أن مصر لا تصدر محاصيل للخارج، كونها غير مطابقة خاصة فيما يتعلق بالفلفل والفراولة، أوضح وزير الزراعة أنه منذ بداية يناير 2016 حتى نهاية يونيو من نفس العام، تم تصدير 2 مليون و24 ألف طن من الخضروات والفواكه، في حين أنه في نفس الفترة من عام 2017، تم تصدير 2 مليون و875 ألف طن، بزيادة 35% عن العام السابق، موضحًا أن هناك زيادة في صادرات الفراولة تقدر بـ12 ألف طن عما تم تصديره العام السابق.

وتابع الوزير، أن ما أشيع حول منع الاستيراد من مصر كان حربًا إعلامية خاصة بالسوق، ويدخل فيها مشكلات سياسية، وأخرى غير معلومة.