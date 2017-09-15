سعيد اللاوندي: قطر تريد مواجهة دول المقاطعة عسكريا

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قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، إن علاقات قطر بإسرائيل قوية حتى وإن كانت في الخفاء، لافتًا إلى أن وزير الخارجية القطري السابق له علاقات معروفة مع القادة الإسرائليين، حيث أن أولاده يقضون إجازتهم بتل أبيب.

أضاف اللاوندي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الجمعة، أنه ثبت بالدليل القاطع أن قطر تدعم الإرهاب، وتحتضن رموزه على أرضها، مشيرًا إلى أن أمير قطر تميم بن حمد، لا يتحرك إلا بعقول وفكر الإسرائليين والأمريكان والأتراك والإيرانيين.

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أوضح الخبير الدولي، أن قطر لا تُفكر بعقلها، ولكن بعقول القواعد الموجودة على أرضها، مشيرًا إلى أن «الرباعي العربي (الدول العربية المقاطعة لقطر) وضع 13 بندًا لم تُنفذ قطر منها واحدًا.. الدوحة تريد التصعيد نحو الأعلى وصولًا إلى المواجهة العسكرية، وهذا ما تتمناه إسرائيل أيضًا».