أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الأوقاف: نسير بجناحين.. وجمعنا 50 مليون جنيه لصكوك الأضاحي

Google+ Print
الأوقاف: نسير بجناحين.. وجمعنا 50 مليون جنيه لصكوك الأضاحي الأوقاف: نسير بجناحين.. وجمعنا 50 مليون جنيه لصكوك الأضاحي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور جابر طايع، رئيس قطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزير مختار جمعة، بالتعاون مع محافظ الجيزة، وزعا 8 أطنان من اللحوم على المواطنين الأكثر احتياجا، من صكوك الأضاحي لهذا العام، من باب التفاعل بين الوزارة والمواطنين.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الجمعة، أن وزارة الأوقاف تعمل على محورين، الأول دعوي لتجديد الخطاب الديني، وبث روح المعرفة لدى الجميع، والثاني من خلال لجان البر التي تعمل في الوزارة منذ قديم الأزل.

شاهد أيضا

وتابع أنه منذ نشأة الوزارة وهي تسير بجناحين، جناح البر وجناح الدعوة، موضحا أنه تم فتح باب الصكوك للعام الثاني على التوالي، بعد أن جُمع العام الماضي 31 مليون جنيه خلال 15 يومًا، وجمعت الوزارة هذا العام حوالي 50 مليون جنيها.

وذكر أن الوزارة ستوزع 9 أطنان من اللحوم على المواطنين الأكثر احتياجا كدفعة ثالثة وأخيرة من صكوك الأضاحي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي