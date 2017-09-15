الأوقاف: نسير بجناحين.. وجمعنا 50 مليون جنيه لصكوك الأضاحي

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قال الدكتور جابر طايع، رئيس قطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزير مختار جمعة، بالتعاون مع محافظ الجيزة، وزعا 8 أطنان من اللحوم على المواطنين الأكثر احتياجا، من صكوك الأضاحي لهذا العام، من باب التفاعل بين الوزارة والمواطنين.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «العاصمة»، اليوم الجمعة، أن وزارة الأوقاف تعمل على محورين، الأول دعوي لتجديد الخطاب الديني، وبث روح المعرفة لدى الجميع، والثاني من خلال لجان البر التي تعمل في الوزارة منذ قديم الأزل.

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وتابع أنه منذ نشأة الوزارة وهي تسير بجناحين، جناح البر وجناح الدعوة، موضحا أنه تم فتح باب الصكوك للعام الثاني على التوالي، بعد أن جُمع العام الماضي 31 مليون جنيه خلال 15 يومًا، وجمعت الوزارة هذا العام حوالي 50 مليون جنيها.

وذكر أن الوزارة ستوزع 9 أطنان من اللحوم على المواطنين الأكثر احتياجا كدفعة ثالثة وأخيرة من صكوك الأضاحي.