أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بمشاركة «شيكابالا» الرائد يخسر للمرة الثالثة على التوالي

Google+ Print
بمشاركة «شيكابالا» الرائد يخسر للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة «شيكابالا» الرائد يخسر للمرة الثالثة على التوالي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

خسر فريق الرائد المحترف في صفوفه المصرى محمود عبد الرازق «شيكابالا»، أمام الفتح بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري السعودي.

وأحرز اللاعب جواو بيدرو هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة الـ35 من عمر المباراة.

ويذكر أن شيكابالا المنضم حديثًا إلى صفوف الرائد السعودى على سبيل الإعارة من المصرى، شارك فى المباراة أساسيًا مع الفريق السعودي الذي خاض حتى الأن بالدوري 3 مباريات وخسر جميعهم، ونجح فى تسجيل هدف حتى الأن.

شاهد أيضا

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد إلى 3 نقاط بواقع فوز وحيد فى المركز الـ12، فيما تجمد رصيد الرائد دون نقاط فى المركز الـ14 بجدول ترتيب الدورى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان