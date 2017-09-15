بمشاركة «شيكابالا» الرائد يخسر للمرة الثالثة على التوالي

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خسر فريق الرائد المحترف في صفوفه المصرى محمود عبد الرازق «شيكابالا»، أمام الفتح بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري السعودي.

وأحرز اللاعب جواو بيدرو هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة الـ35 من عمر المباراة.

ويذكر أن شيكابالا المنضم حديثًا إلى صفوف الرائد السعودى على سبيل الإعارة من الزمالك المصرى، شارك فى المباراة أساسيًا مع الفريق السعودي الذي خاض حتى الأن بالدوري 3 مباريات وخسر جميعهم، ونجح فى تسجيل هدف حتى الأن.

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وبتلك النتيجة يرتفع رصيد إلى 3 نقاط بواقع فوز وحيد فى المركز الـ12، فيما تجمد رصيد الرائد دون نقاط فى المركز الـ14 بجدول ترتيب الدورى.