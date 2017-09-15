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خلاف في جهاز الأهلي بسبب «أزارو وأجاي»

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خلاف في جهاز الأهلي بسبب «أزارو وأجاي» خلاف في جهاز الأهلي بسبب «أزارو وأجاي»

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يفاضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، بين الثنائي وليد أزارو وجونيور أجاي، للدفع بأحدهما في مركز رأس الحربة بمباراة الترجي التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

وعرض أحد أفراد الجهاز الفني للقلعة الحمراء الدفع بالنيجيري «أجاي» في مركز رأس الحربة خاصة وأنه ظهر بمستوى جيد في العديد من المباريات في تلك المركز.

وناقش البدري مع أعضاء الجهاز الفني للقلعة الحمراء إمكانية مشاركة المغربي وليد أزارو في مركز رأس الحربة مع الدفع بأجاي في مركز الجناح.

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ومن المُقرر حسم نقطة الخلاف في المحاضرة الفنية قبل المباراة والتي سيعلن فيها حسام البدري، تشكيل المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في الساعة السابعة من مساء غدٍ، السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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