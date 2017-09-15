غدًا.. وزير الصحة يزور البحيرة لتفقد مستشفى الكبد بدمنهور وافتتاح بنك دم

كتب - أحمد جمعة:

يزور الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، غدًا السبت، محافظة البحيرة؛ لتفقد مستشفى الكبد بدنشال بمركز دمنهور، تمهيدا لافتتاحه في شهر أكتوبر المقبل، وافتتاح بنك الدم بمستشفى إيتاي البارود.

وتعد مستشفى دنشال أحد مستشفيات التكامل والذي تم تحويله إلى مركز وعيادات خارجية لعلاج الكبد والجهاز الهضمي وذلك بتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه.

يضم المستشفى 15 عيادة تخصصية، وعيادة أسنان، وصيدلية، ومعمل تحاليل، وأشعة تلفزيونية، و5 أسرة عناية مركزة، وغرفة عمليات كاملة، وتعقيم مركزي ومغسلة مركزية وغرفة نفايات.