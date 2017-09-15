بعد "أبيض وأسود".. هيثم الصاوي يعود للشاشة بـ "#30"

القاهرة - (مصراوي)

يستعد هيثم الصاوي لتقديم برنامجه الجديد على قناة "TEN"، وذلك فى إطار الخريطة البرامجية الجديدة للقناة لشهر أكتوبر القادم.

ويُعود الصاوي من خلال شاشة "TEN" ببرنامج "#30"، الذي سيناقش أهم الموضوعات التي تدور في ذهن المواطنين والأسئلة الصعبة للحياة بعد الـ30.

ويقول هيثم الصاوي، في تصريحات لمصراوي، إن فكرة البرنامج حول استعراض تجارب عديدة وقصص ملهمة لأصحاب سن الـ 30 للتحدث عن التغيرات التي طرأت على حياتهم الشخصية خاصة مع وصول الإنسان لهذا السن قد يطرأ عليه تغيرات عدة، ويبدأ معها اكتساب صفات جديد منها الإيجابي ومنها السلبي.

وحول أوجه التشابه بين "#30" وبرنامجه السابق "أبيض وأسود"، يؤكد الصاوي عدم وجود تشابه بين البرنامجين، مضيفاً بقوله "ده فورمات مختلف عن التاني".

وتناقش حلقات البرنامج القضايا الاجتماعية، "السينجل مازر" والهجرة من القاهرة إلى نويبع والزواج بعد الـ30 والهوية بعد الـ30 لمتعددي الجنسيات وتغيير الوظيفة بعد الوصول إلى سن الـ30 واستقلال البنت بعد سن الـ30.

وحرص البرنامج على الاستعانة بطلاب بجامعة القاهرة، بهدف تدريبهم. ويتكون البرنامج من 13 حلقة تم الانتهاء من تصوير 10 حلقات منها تصل مدة الحلقة إلى 30 دقيقة، بينما يعكف "الصاوي" وفريقه لإنهاء الثلاث حلقات المتبقية لهم مع بداية شهر أكتوبر.