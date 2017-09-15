وفد حركة فتح يبحث في القاهرة المصالحة الفلسطينية

القاهرة - (د ب أ)

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الجمعة "عزام الأحمد" مسؤول ملف المصالحة، عضو المجلس الثوري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح قادما على رأس وفد من رام الله عن طريق الأردن في زيارة لمصر تستغرق يومين.

ويضم وفد الحركة روحى فتوح عضو اللجنة المركزية مفوض العلاقات الدولية بالحركة و حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال زيارته بالقاهرة مع عدد من كبار المسؤولين بمصر لبحث ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية خاصة بين حركتي فتح وحماس.

وتبذل مصر جهودا في هذا الملف بهدف إنهاء الصراع بين الحركتين منذ نحو 10 أعوام .

ويتواجد بالقاهرة وفد من حركة حماس بقيادة"إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي من أجل بحث آخر التطورات، خاصة على الساحة الفلسطينية، وعلى رأسها ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية.