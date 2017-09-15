بكري: ما ذكره عمرو موسى عن «طعام عبد الناصر» يثير الحسرة

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن حديث المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، خلال سيرته الذاتية «كتابيا»، التي طرحها مؤخرا، عن أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان يستورد طعامه من سويسرا؛ لا يثير السخرية بقدر ما يثير الحسرة أن يصدر من شخص بوزن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

وأضاف بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن ما ذكره عمرو موسى يثير علامات استفهام، إذ تناسى وقائع التاريخ وحقائق الأمور، لكن الشارع يعرف عبد الناصر، ويعرف كيف كان يعيش، ويدرك بساطته.

وأوضح أن سامي شرف، مدير مكتب جمال عبد الناصر، رد على تصريحات «موسى»، بأن ذلك لم يحدث مطلقا، مشددا على أن ناصر أيضا لم يستورد حتى علاجه من الخارج، متحديا إياه أن يثبت إدعاءاته.

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وتابع: «يجب على عمرو موسى أن يعرف أن عبد الناصر كان ديمقراطيا ووطنيا لأبعد الحدود، وكان قلبه مع الشعب المصري، قل أن يجود الزمان بمثله.