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النائب العام يعود للقاهرة بعد مشاركته بمؤتمر المدعين العموميين في بكين

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النائب العام يعود للقاهرة بعد مشاركته بمؤتمر المدعين العموميين في بكين النائب العام يعود للقاهرة بعد مشاركته بمؤتمر المدعين العموميين في بكين

التحرير

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غادر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، العاصمة الصينية بكين، اليوم الجمعة، عائدًا إلى القاهرة، بعد زيارة استغرقت عدة أيام، قام خلالها بالتوقيع مع نظيره الصيني تساو جيانغ مينغ على مذكرة تفاهم، حول التعاون وتبادل المعلومات القانونية وتنفيذ الإنابة القضائية، بما يتفق مع القوانين المحلية والدولية، خلال لقاء ثنائي جمعهما على هامش المؤتمر السنوي الثاني والعشرين والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين، اللذين اختتما أعمالهما في وقت سابق من اليوم.

كان سفير لدى الصين السفير أسامة المجدوب، قد حضر مراسم توقيع المذكرة، الإثنين الماضي.

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وقال النائب العام، أول من أمس الأربعاء، إن الاجتماع تناول التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشيرًا إلى أن الجريمة الإرهابية خرجت عن نطاق المحلية، وأصبحت جريمة عابرة للحدود، إذ أصبح لا يمكن بحال من الأحوال لأي دولة أن تواجهها بمفردها، وبالتالي فإن التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة.

وأضاف، أنه إيمانًا من مصر بأن مواجهة الإرهاب والتغلب على الجرائم الإرهابية لن يكون إلا من خلال التعاون الدولي، أبرمت كثيرًا من الاتفاقيات مع دول العالم في أوروبا وآسيا وإفريقيا وبالطبع مع دول عربية، كما أنها تسعى إلى زيادتها، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الصين تكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الصين أظهرت رغبة أكيدة في تعميق التعاون في هذا المجال، ليكون إضافة إلى التعاون القائم بالفعل بين البلدين في مجال تبادل التقنيات الحديثة، التي ترغب مصر في الاستفادة من الخبرة الصينية فيه على نطاق أوسع.

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