مرض الطاعون يقتل خمسة أشخاص في مدغشقر

جوهانسبرج - (د ب أ)

قال ممثل لمنظمة الصحة العالمية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، إن داء الطاعون الرئوي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص في مدغشقر.

وعلى الرغم من أن الطاعون معروف في كثير من الأحيان بأنه مرض من العصور الوسطى دمر أوروبا، إلا أنه لا يزال متوطنا في بلدان من بينها مدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبيرو.

في مدغشقر، وهي جزيرة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا، يتم الإبلاغ عن نحو 600 حالة إصابة بالطاعون كل عام، ومعظمها من النوع البابوني، والتي تنتقل عند حدوث اتصال بين الشخص وسائل أو أنسجة مصابة.

والسلالة الرئوية الأكثر ندرة من هذا المرض، قاتلة ما لم تعالج في غضون 24 ساعة.

وينتشر الطاعون الرئوي من شخص لآخر عن طريق الرذاذ في الهواء، ويعاني أولئك المصابين من أعراض تشبه الأنفلونزا.

وذكرت صحيفة ( لوكسبريس) المحلية أن المواطنين الذين أصابهم القلق اشتروا بالفعل جميع الإمدادات من المضادات الحيوية الخاصة بالطاعون في العاصمة انتاناناريفو.