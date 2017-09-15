أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مرض الطاعون يقتل خمسة أشخاص في مدغشقر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مرض الطاعون يقتل خمسة أشخاص في مدغشقر

09:24 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

مرض الطاعون يقتل خمسة أشخاص في مدغشقر

منظمة الصحة العالمية

جوهانسبرج - (د ب أ)

قال ممثل لمنظمة الصحة العالمية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، إن داء الطاعون الرئوي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص في مدغشقر.

وعلى الرغم من أن الطاعون معروف في كثير من الأحيان بأنه مرض من العصور الوسطى دمر أوروبا، إلا أنه لا يزال متوطنا في بلدان من بينها مدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبيرو.

في مدغشقر، وهي جزيرة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا، يتم الإبلاغ عن نحو 600 حالة إصابة بالطاعون كل عام، ومعظمها من النوع البابوني، والتي تنتقل عند حدوث اتصال بين الشخص وسائل أو أنسجة مصابة.

والسلالة الرئوية الأكثر ندرة من هذا المرض، قاتلة ما لم تعالج في غضون 24 ساعة.

وينتشر الطاعون الرئوي من شخص لآخر عن طريق الرذاذ في الهواء، ويعاني أولئك المصابين من أعراض تشبه الأنفلونزا.

وذكرت صحيفة ( لوكسبريس) المحلية أن المواطنين الذين أصابهم القلق اشتروا بالفعل جميع الإمدادات من المضادات الحيوية الخاصة بالطاعون في العاصمة انتاناناريفو.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور والفيديو - الاحتجاجات ترافق جولة أمير قطر إلى أوروبا

    أخبار

  • اليونيسيف: الأطفال يجبرون على القتال في منطقة كاساي بالكونغو

    أخبار

  • رئيس البرلمان الأوروبي: اتفاق الحد من الهجرة يحتاج 7 مليارات دولار

    أخبار

  • رئيسة وزراء النروج تفوز في الانتخابات العامة بعد منافسة حادة مع الاشتراكيين

    أخبار

إعلان

24d0460090.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد