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الجيش السورى يستعيد السيطرة على 3 قرى بريف حمص

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الجيش السورى يستعيد السيطرة على 3 قرى بريف حمص

09:20 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

الجيش السورى يستعيد السيطرة على 3 قرى بريف حمص

أرشيفية

دمشق - (أ ش أ):

استعادت وحدات من الجيش السوري السيطرة على قرى ضهور الخنزير وأبو طراحة والشنداخية الجنوبية بريف حمص الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكرى قوله، الجمعة، إن وحدات الجيش تمكنت خلال عملياتها من القضاء على عدد من إرهابيي تنظيم "داعش" وتدمير عربات وآليات مزودة برشاشات.

وقد فرضت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة ظهر اليوم سيطرتها الكاملة على قريتي الشنداخية الجنوبية وأبو طراحة بعد معارك عنيفة مع إرهابيي داعش انتهت بمقتل أعداد كبيرة منهم وفرار من تبقى باتجاه المناطق المجاورة.

وقامت الوحدات بتمشيط القريتين بحثا عن المفخخات والعبوات الناسفة والألغام وتفكيكها لتأمين تثبيت نقاط جديدة للجيش وجعلها منطلقا لتوسيع العمليات العسكرية في المنطقة.

وشكلت قرية الشنداخية خلال الفترة الماضية مصدراً للخطر الإرهابي بريف حمص الشرقي حيث جعل منها تنظيم “داعش” مقرا لتخطيط أعماله الإرهابية ضد الأهالي في القرى المجاورة.

وجاء انتصار الجيش في قريتي الشنداخية وأبو طراحة وضهور الخنزير بعد أقل من 48 ساعة على استعادة سيطرته على 14 قرية من بينها قرية عنق الهوى أحد أخطر معاقل ارهابيى داعش في منطقة جب الجراح و6 جبال وتلال حاكمة بمساحة 90 كيلومترا مربعا ليقترب بذلك من إعلان محافظة حمص خالية من إرهابيي "داعش".

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