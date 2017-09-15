تنظيم داعش الإرهابي يتبنى الهجوم بمترو لندن

القاهرة – (مصراوي)

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن الهجوم الذي وقع في محطة مترو "بارسونز جرين" بالعاصمة البريطانية لندن اليوم الجمعة، وأسفر عن إصابة 29 شخصًا.

وقالت وكالة رويترز إن التنظيم الإرهابي تبنى الهجوم، فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن 29 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات.

ويعاني أغلب المصابين من حروق إثر الإنفجار بمترو الأنفاق "بارسونز جرين" جنوب غرب العاصمة البريطانية باستخدام عبوة ناسفة، حيث أعلنت الشرطة البريطانية أنه يتم التعامل مع الحادث كعمل إرهابي.