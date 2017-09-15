33 شخصًا يلقون حتفهم في غرق قارب شمال غربي نيجيريا

أبوجا - (أ ش أ):

أعلنت وكالة إدارة الطوارئ الوطنية النيجيرية مصرع 33 شخصا على الأقل غرقاً، إثر انقلاب قارب مكتظ بتجار من النيجر في نهر بشمال غربي نيجيريا.

وصرح منسق الوكالة الحكومية النيجيرية - حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الجمعة - أن الحادث وقع في منطقة نائية في ولاية كبي.

وقال منسق الوكالة إنه تم انتشال 33 جثة من النهر، فيما لا يزال 23 آخرون في عداد المفقودين، لكن نعتقد أنهم جميعا لقوا مصرعهم.