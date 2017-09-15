أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

النائب العام يغادر بكين عائدا إلى القاهرة بعد مشاركته بمؤتمر دولي بالصين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النائب العام يغادر بكين عائدا إلى القاهرة بعد مشاركته بمؤتمر دولي بالصين

09:15 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

النائب العام يغادر بكين عائدا إلى القاهرة بعد مشاركته بمؤتمر دولي بالصين

النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق

بكين - (أ ش أ)

غادر العاصمة الصينية بكين، النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الجمعة، عائدا إلى القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة أيام قام خلالها بالتوقيع مع نظيره الصيني تساو جيانغ مينغ على مذكرة تفاهم حول التعاون وتبادل المعلومات القانونية وتنفيذ الإنابة القضائية بما يتفق مع القوانين المحلية والدولية خلال لقاء ثنائي جمعهما على هامش المؤتمر السنوي الثاني والعشرين والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين اللذان اختتما أعمالهما في وقت سابق من اليوم.

وكان سفير لدى الصين السفير أسامة المجدوب حضر مراسم توقيع المذكرة يوم الاثنين الماضي.

وقال المستشار صادق، في تصريحات خاصة إلى مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالصين أول أمس الأربعاء، إن الاجتماع تناول التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مشيرا إلى أن الجريمة الإرهابية خرجت عن نطاق المحلية وأصبحت جريمة عابرة للحدود حيث أصبح لا يمكن بحال من الأحوال لأي دولة أن تواجهها بمفردها وبالتالي فإن التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة.

وقال إنه وإيمانا منها بأن مواجهة الإرهاب والتغلب على الجرائم الإرهابية لن يكون إلا من خلال التعاون الدولي قامت مصر بالفعل بإبرام الكثير من الاتفاقيات مع دول العالم في أوروبا وآسيا وإفريقيا وبالطبع مع دول عربية كما أنها تسعى إلى زيادتها. وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الصين تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن الصين أظهرت رغبة أكيدة في تعميق التعاون في هذا المجال ليكون إضافة إلى التعاون القائم بالفعل بين البلدين في مجال تبادل التقنيات الحديثة والتي ترغب مصر في الاستفادة من الخبرة الصينية فيه على نطاق أوسع.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بلاغ للنائب العام ضد منظمة "هيومان رايتس ووتش"

    أخبار

  • بلاغ للنائب العام يتهم نقيب المحامين بإهدار المال العام بمؤتمر بورسعيد

    أخبار

  • اليوم.. الحكم على المتهمين بقضية رشوة مجلس الدولة

    أخبار

  • النائب العام يشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة

    أخبار

إعلان

98f735e614.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة