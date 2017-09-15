النائب العام يغادر بكين عائدا إلى القاهرة بعد مشاركته بمؤتمر دولي بالصين

بكين - (أ ش أ)

غادر العاصمة الصينية بكين، النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الجمعة، عائدا إلى القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة أيام قام خلالها بالتوقيع مع نظيره الصيني تساو جيانغ مينغ على مذكرة تفاهم حول التعاون وتبادل المعلومات القانونية وتنفيذ الإنابة القضائية بما يتفق مع القوانين المحلية والدولية خلال لقاء ثنائي جمعهما على هامش المؤتمر السنوي الثاني والعشرين والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين اللذان اختتما أعمالهما في وقت سابق من اليوم.

وكان سفير مصر لدى الصين السفير أسامة المجدوب حضر مراسم توقيع المذكرة يوم الاثنين الماضي.

وقال المستشار صادق، في تصريحات خاصة إلى مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالصين أول أمس الأربعاء، إن الاجتماع تناول التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مشيرا إلى أن الجريمة الإرهابية خرجت عن نطاق المحلية وأصبحت جريمة عابرة للحدود حيث أصبح لا يمكن بحال من الأحوال لأي دولة أن تواجهها بمفردها وبالتالي فإن التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة.

وقال إنه وإيمانا منها بأن مواجهة الإرهاب والتغلب على الجرائم الإرهابية لن يكون إلا من خلال التعاون الدولي قامت مصر بالفعل بإبرام الكثير من الاتفاقيات مع دول العالم في أوروبا وآسيا وإفريقيا وبالطبع مع دول عربية كما أنها تسعى إلى زيادتها. وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الصين تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن الصين أظهرت رغبة أكيدة في تعميق التعاون في هذا المجال ليكون إضافة إلى التعاون القائم بالفعل بين البلدين في مجال تبادل التقنيات الحديثة والتي ترغب مصر في الاستفادة من الخبرة الصينية فيه على نطاق أوسع.