السجن 6 سنوات لفرنسية زارت زوجها "الجهادي" في سوريا

رسم تصويري لمجموعة المتهمين في "خلية كان تورسي" في

باريس - (أ ف ب):

حكمت محكمة في باريس، الجمعة، على ناومي بارباس، الفرنسية التي اعتنقت الاسلام وكانت تحلم بان يستشهد زوجها في سوريا حيث زارته مرتين، بالسجن النافذ 6 سنوات.

وهذه العقوبة تتجاوز ما طلبه المدعي العام أي السجن 5 سنوات بينها عام مع وقف التنفيذ تحت رقابة قضائية.

وبدت الشابة المحجبة الحامل شاحبة أثناء مغادرتها المحكمة بصمت تام موثقة اليدين.

واعتبرت المحكمة الجنائية أن ناومي بارباس (23 عاما) قدمت دعما غير مشروط للقضية الجهادية ونظمت عمدًا أنشطة احتيال مخصصة لتمويل القضية.

ووجهت لها رئيسة المحكمة الحديث قائلة: "ان خطورتك مثبتة في خطابك معتبرة ان التعبير عن اسفها غير مقنع، مذكرة بتصريحاتها بأنها تريد رؤية زوجها راشد رياحي شهيدا على الجبهة السورية وتتمنى أن ترزق بصبي كي يذهب للقتال.

ذهبت بارباس مرتين إلى سوريا، في ديسمبر 2012 وحتى نهاية يناير 2013 ثم من ابريل الى يوليو 2014 لزيارة زوجها المتعدد الزوجات المكلف بتدريب المجندين الجدد الناطقين بالفرنسية، والذي حكمت عليه محكمة جنايات باريس في يوليو غيابيا بالسجن 20 عاما لمشاركته في شبكة "كان-تورسي" الجهادية.

وبعد عودة بارباس من زيارتها الثانية لسوريا حاملا، أقامت علاقة في السجن مع ابراهيم بوذينة الذي أوقف في جنوب شرق فرنسا وبحوزته متفجرات وحكم عليه ايضا بالسجن 20 عاما اثناء محاكمة شبكة "كان-تورسي".

وأضافت المحكمة انها مؤخرا عقدت قرانها دينيا على "سجين متشدد"، وهي حامل منه.

كذلك حكمت المحكمة على شقيق وشقيقة لراشد رياحي بالتوالي بالسجن ثلاثة اعوام وعامين، بتهمة المشاركة في جمع الاموال المخصصة "لتمويل الارهاب".

كما حكم على قريبة أخرى له ما زالت في سوريا بالسجن عشر سنوات.