رويترز: ترامب يلتقي بقادة مصر وقطر يومي الثلاثاء والأربعاء

القاهرة – (مصراوي)

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل، كما أنه سيلتقي بأمير قطر يوم الثلاثاء القادم.

ونقلت وكالة رويترز عن إتش آر مكماستر، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، قوله إن ترامب سيلتقي بمجموعة من زعماء العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مكماستر إن ترامب سيلتقي بزعماء فرنسا وإسرائيل يوم الإثنين ويتبعه لقاء مع قادة أمريكا اللاتينية.

كما سيجتمع ترامب بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء ويلتقي يوم الأربعاء مع قادة الأردن وفلسطين وبريطانيا ومصر.

كما يلتقي بقادة تركيا وأفغانستان وأوكرانيا يوم الخميس قبل أن يجتمع مع قائدي كوريا الجنوبية واليابان.

وياتي الاجتماع مع السيسي وتميم في ظل استمرار الأزمة القطرية لما يزيد عن 100 يوم، وبعد جولة أوروبية لأمير قطر التقى فيها بزعماء ألمانيا وفرنسا وتركيا.