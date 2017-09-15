أخبار عاجلة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
محافظ الإسكندرية يطمئن على أحد مصابي حادث حريق مصنع البويات -
وزيرة التضامن تكرم 370 متفوقًا من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رويترز: ترامب يلتقي بقادة مصر وقطر يومي الثلاثاء والأربعاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رويترز: يلتقي بقادة وقطر يومي الثلاثاء والأربعاء

08:49 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

رويترز: ترامب يلتقي بقادة مصر وقطر يومي الثلاثاء والأربعاء

ترامب

القاهرة – (مصراوي)

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بالرئيس عبد الفتاح يوم الأربعاء المقبل، كما أنه سيلتقي بأمير قطر يوم الثلاثاء القادم.

ونقلت وكالة رويترز عن إتش آر مكماستر، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، قوله إن ترامب سيلتقي بمجموعة من زعماء العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مكماستر إن ترامب سيلتقي بزعماء فرنسا وإسرائيل يوم الإثنين ويتبعه لقاء مع قادة أمريكا اللاتينية.

كما سيجتمع ترامب بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء ويلتقي يوم الأربعاء مع قادة الأردن وفلسطين وبريطانيا ومصر.

كما يلتقي بقادة تركيا وأفغانستان وأوكرانيا يوم الخميس قبل أن يجتمع مع قائدي كوريا الجنوبية واليابان.

وياتي الاجتماع مع السيسي وتميم في ظل استمرار الأزمة القطرية لما يزيد عن 100 يوم، وبعد جولة أوروبية لأمير قطر التقى فيها بزعماء ألمانيا وفرنسا وتركيا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترامب: ما فعلناه ضد "داعش" في 7 أشهر يفوق ما فعله أوباما في 8 سنوات

    أخبار

  • منظمة "فرنسية مصرية" تطالب ماكرون بالضغط على قطر

    أخبار

  • ماكرون يدعو لإنهاء مقاطعة قطر

    أخبار

  • ترامب: يجب قطع الإنترنت لتجنب الهجمات الإرهابية

    أخبار

إعلان

640811a200.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة

ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة