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ترامب: ما فعلناه ضد "داعش" في 7 أشهر يفوق ما فعله أوباما في 8 سنوات

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مصراوي Masrawy

: ما فعلناه ضد "داعش" في 7 أشهر يفوق ما فعله أوباما في 8 سنوات

08:42 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما فعلته إدارته من تقدم في محاربة تنظيم "داعش" - خلال 7 أشهر من توليه الحكم - يفوق ما فعلته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في 8 سنوات.

وكتب ترامب على "تويتر"، الجمعة: "حققنا تقدمًا خلال الـ7 أشهر الماضية في محاربة تنظيم (داعش) بصورة أكبر مما فعلته إدارة أوباما خلال 8 سنوات". وأضاف: "يجب أن تكون لدينا فكر استباقي".

وتولى ترامب مهام منصبه رسميًا في 20 يناير الماضي، خلفًا للرئيس السابق باراك أوباما.

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