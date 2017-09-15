تركيا تجدد رفضها إجراء استفتاء انفصال كردستان العراق

بن على يلدريم

بغداد - (د ب أ)

أعلنت تركيا مساء اليوم الجمعة رفض إجراء استفتاء في إقليم كردستان في الـ 25 من الشهر الجاري.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية في الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي بن على يلدريم.

وأكد يلدريم خلال الاتصال الهاتفي " الموقف التركي الرافض للاستفتاء المقرر إجراؤه في شمال العراق وخطورته على استقرار العراق ووحدته، وعلى أمن المنطقة وسلامة شعوبها".

وجدد يلدريم "دعم تركيا لكل الخطوات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة العراقية للحفاظ على وحدة العراق، والتصدي لمحاولات العبث باستقراره".

وعبر يلدريم عن "حزنه الشديد وتعازيه لشهداء الحادث الإرهابي الذي طال المدنيين العزل على الطريق السريع بين محافظتي المثنى وذي قار".

من جانبه، أكد العبادي على"الرؤية الواضحة للحكومة العراقية لإكمال عمليات تحرير كل الاراضي العراقية من العصابات الارهابية وأهمية تعزيز الوحدة الوطنية والحوار الجاد لحل كل الخلافات وفقاً للدستور الذي صوت عليه أبناء الشعب العراقي".

وذكر العبادي "حزم الحكومة وإصرارها على اتخاذ كل الخطوات والاجراءات القانونية التي تحمي وحدة العراق وسلامة ابنائه جميعاً"