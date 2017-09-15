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ميركل: من الوارد إنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

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مصراوي Masrawy

ميركل: من الوارد إنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

08:32 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ميركل: من الوارد إنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

ميركل

برلين - (د ب أ)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن إنهاء مفاوضات التحاق تركيا بالاتحاد الأوروبي ، ضد رغبة بعض الدول الأعضاء ، أمر وارد.

وقالت ميركل في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريس" الصادرة غدا السبت: "هناك أيضا إمكانية وقف المفاوضات بقرار الأغلبية"، مضيفة بالقول: "أؤيد المفاضلة بين جميع البدائل".

تعتزم ميركل طرح موضوع مفاوضات التحاق تركيا بعضوية الاتحاد للنقاش خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي تعقد في أكتوبر المقبل.

ولابد من موافقة الدول الثمانية والعشرين الأعضاء في الاتحاد لإنهاء المفاوضات بصورة كلية، وهو أمر ليس واردا بسبب معارضة عدد من الدول له.

إلا أن هناك إمكانية تعليق المفاوضات، ما سيؤدي إلى وقف المعونات التي تقدم لتركيا تحت بند الالتحاق بالاتحاد الأوروبي وهي معونات تصل إلى مليارات اليورو.

وفي حال التصويت على تعليق المفاوضات يكفي فقط موافقة 16 دولة من بين الثمانية والعشرين طالما مثلت هذه الدول 65 % على الأقل من مجموع سكان دول الاتحاد.

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